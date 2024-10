Ein dunkelhäutiger Mann hat laut Polizei einer 48-jährigen Frau an der Mannheimer Straßenbahnhaltestelle „Husarenweg“ das Smartphone entrissen, das sie während des Wartens in der Hand hielt. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Ernst-Barlach-Allee. Hinweise unter Telefon 0621 174-3310.