Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Dienstag in der Gartenstadt einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 1.15 Uhr in der Von-Kieffer-Straße. Der Unfallwagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine durch Randsteine abgegrenzte Grünfläche und kollidierte mit einem auf der dortigen Parkfläche abgestellten Audi, der gegen einen Baum geschoben wurde. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Laut Polizei dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Smart Typ „forfour“ in der Farbkombination dunkelblau-metallic/silber handeln. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Unfallauto geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621 963-2122 zu melden.