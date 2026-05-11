Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Sonntag haben wir auf der Parkinsel „Slow-Biker“ Frank Schäfer aus Altrip getroffen.

Haben Sie ihre Muttertagspflichten für heute schon erledigt?

Leider habe ich in dieser Hinsicht keine Pflichten mehr. Meine Mutter ist schon vor einer Weile verstorben.

Man hört Ihnen an, dass Sie nicht aus Ludwigshafen stammen. Woher kommen Sie?

Ursprünglich bin ich aus Stuttgart, aber jetzt schon seit 23 Jahren hier in der Region und in Altrip.

Haben Sie sich mit der Region vertraut gemacht?

Früher bin ich viel gelaufen. Ich habe sogar einmal am Mannheim-Marathon teilgenommen, aber mittlerweile machen die Knie nicht mehr so mit. Auf diese Weise kann man die nähere Umgebung sehr gut erkunden.

Heute sind Sie aus Altrip mit dem Rad gekommen? Das zieht sich auf dieser Rheinseite aber ganz schön.

Es waren bis hierher genau zehn Kilometer. Aber ich bin die Strecke heute ganz langsam gefahren. Ich nenne das „Slow-Biking“. Dann nehme ich bewusst Tempo heraus und genieße einfach die Strecke und das Wetter. Für mich ist das so etwas wie den Kopf auslüften. Gerade an einem Tag wie heute genieße ich das.

Fahren Sie ausschließlich langsam Fahrrad?

Nein. Unter der Woche fahre ich die gleiche Strecke zur BASF ins Werk. Mit dem Auto brauche ich dafür etwa eine halbe Stunde. Mit dem Fahrrad bin ich dann eine Dreiviertelstunde unterwegs. Ich könnte wahrscheinlich mit dem Rad so schnell sein wie mit dem Auto, wenn die Radwege ein wenig besser wären. Außerdem habe ich den Vorteil, dass ich an meinem Arbeitsplatz erst einmal duschen kann. Ich muss auch nur drei Mal in der Woche ins Büro. Den Rest kann ich im Homeoffice machen.

Ich kenne aus Altrip die Strecke am Damm entlang, durch das Rehbachtal-Wäldchen und an der Deponie vorbei bis Rheingönheim und von da über die Lagerhausstraße in Richtung BASF. Gibt es einen schnelleren Weg?

Nein. So fahre ich auch. Im Vergleich zur Mannheimer Seite finde ich da den Radweg aber gar nicht so schlecht. Je nachdem. Wenn ich über die Fähre fahre und dann durch den Waldpark in Richtung Innenstadt, ist da ein wirklich hervorragender Radweg. So einen würde ich mir überall wünschen.

Wie war das in der vergangenen Woche. Waren da aufgrund der Baustellensituation mehr Leute mit dem Fahrrad in Richtung Werk unterwegs als sonst?

Gefühlt waren das zwar ein paar Radfahrer mehr, aber jetzt wirklich noch keine Massenbewegung. Die meisten saßen mit verkniffener Miene immer noch im Auto.

Von außen betrachtet fördert die BASF doch aber Gesundheitssport und gesunde Fortbewegung zum Beispiel mit dem Job-Bike-Angebot. Müssten das nicht mehr annehmen?

Aus meiner Sicht fördert die BASF das Fahrrad nicht über das Übliche großer Firmen hinaus. Das Job Bike gibt es erst seit ein paar Jahren. Aber gerade das nutzen viele. Immerhin ist so ein E-Bike ja auch eine ziemliche Investition und eine Unterstützung durch das Job Bike hilft dabei.

Sie treten aber noch selbst?

Ja. Da ist noch keine Unterstützung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass E-Bike fahren wirklich großen Spaß macht. Ich glaube, wenn ich erst einmal auf einem sitzen würde, dann wäre ich davon auch begeistert. Deshalb mache ich es lieber nicht. Ich fahre noch mit Muskelkraft und spare mir so das Fitnessstudio.