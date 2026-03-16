Verhaltenen Andrang gab es bei der Comic-Con in Ludwigshafen. Dabei waren dort einige skurrile Gestalten zu entdecken. Mit welchem Vorurteil sie oft konfrontiert werden.

Wer sich noch an das Hanami-Festival in den 2000er-Jahren im Pfalzbau erinnert, wird am Samstag beim Besuch der Comic-Con in der Eberthalle wohl nur müde gelächelt haben. Aber es war ein Anfang der Wiederbelebung eines Treffens der Szene, die sich der von ihr als japanisch empfundenen Kunstform verschrieben hat. Die Firma BD Events organisiert Comic- und Manga-Conventions in Deutschland und war nun zum ersten Mal in Ludwigshafen zu Gast. Der Andrang war verhalten, eine Zahl nannte der Veranstalter nicht.

Diejenigen, die vor Ort waren, amüsierten sich. Darunter war ein martialisch anmutender Soldat, der mit dem Künstlernamen Pantuffel und seiner Verkleidung samt Munitionsgürtel aus Seifenblasenröhrchen mehr der Spaß-Guerilla zuzuordnen war. Sabrina und Robin Schütze betreuten den Stand des Vereins Cosday. Dieser organisiert seit mehr als 20 Jahren die Cosdays in Frankfurt, dieses Jahr am Samstag uns Sonntag, 4. und 5. Juli, in der Nordwesthalle mit offener Bühne, Workshops und einer Bibliothek.

Soziale Medien spielen großen Rolle

Kunstvoll zurechtgemacht war Selina aus Ludwigshafen. Sie hatte sich als Weißer Hase aus der Geschichte „Alice im Wunderland“ verkleidet. Die 27-Jährige liebt diesen kreativen Prozess und schlüpft gern in eine Rolle, „um den Alltag hinter mir zu lassen“. Die Kleidung hat sie gekauft und nach ihren Vorstellungen umgearbeitet. Über die Szene berichtet Selina, man finde schnell Kontakt. Die Vernetzung erfolge häufig über Instagram und andere soziale Netzwerke.

Apropos soziale Netzwerke: In einen Bereich am Eingang, der Tiktok-Corner getauft wurde, hatten junge Frauen ihre Smartphones auf die Fensterbänke gestellt oder in die Stuhllehnen geklemmt und filmten sich, manche übten dazu Tanzschritte ein. Die Teenagerinnen Mariia und Nika wurden dabei von ihren Eltern begleitet und beobachtet. Die beiden hatten sich als Figuren aus dem Computerspiel „Genshin Impact“ verkleidet und drehten sich immer wieder umeinander. „Das fördert ihre künstlerische Ader“, sagt ihre Mutter.

Drei Monate an Stab gearbeitet

In einigen Räumen gab es Karaoke- und Tanzworkshops. Beim sogenannten Cosplay-Walk präsentierten sich acht Teilnehmerinnen, drei davon in einer Gruppe: Es handelte sich um Jenny und ihre Töchter Aylien und Jandrana aus Maxdorf, die sich als Figuren aus der Manga-Serie Gachiakuta verkleidet hatten. Seit vier Jahren habe das Manga-Fieber sie gepackt und Aylien und Jandrana haben allein an ihrem Stab drei Monate gearbeitet. Die Moderatorin des Cosplay-Walks war Nadine, die alle unter ihrem Künstlernamen Asukatze kennen.

Die Cosplayerin Asukatze präsentiert an ihrem Stand Kunstwerke. Foto: Sybille Burmeister In der TikTok-Corner sind Nika und Mariia dabei, für einen Film eine Choreografie einzustudieren. Foto: Sybille Burmeister Liz hat neben ihrem Stand eine Kreativ-Ecke zum Selberbasteln aufgebaut. Foto: Sybille Burmeister „Klee“ aus dem Spiel "Genshin Impact" wurde von Miru aus Frankfurt verkörpert. Foto: Sybille Burmeister Pantuffel ist der Künstlername dieses Mannes, der sich als Soldat kleidet und als „taktischer Blubberblasen-Trupp“ anderen Aufgaben stellt. Foto: Sybille Burmeister Sieger des Coswalks ist die Gruppe, die Charaktere aus der Anime-Serie Gachiakuta darstellt: Zanka, Dear Santa und Riyo. Foto: Sybille Burmeister Janne hat sich selbstständig gemacht und häkelt unter anderem japanische Amigurumi-Tierchen, die sie mit ihrem Mann Merlin an einem Stand präentiert. Foto: Sybille Burmeister Selina aus Ludwigshafen hat sich als Weißer Hase aus „Alice im Wunderland“ verkleidet. Foto: Sybille Burmeister Sabrina und Robin Schütze sind im Verein Cosday engagiert und machen Werbung für den Cosday in Frankfurt. Foto: Sybille Burmeister Beim Coswalk stellen sich die Cosplayer in einer Art Modenschau vor. Foto: Sybille Burmeister Am Stand von Liz dreht sich alles um Anime-Figuren, Schmuck und Tierchen. Foto: Sybille Burmeister Die Eltern von Nika und Mariia unterstützen das Hobby ihrer Kinder. Am Samstag stellten sie stellen Charaktere aus dem Spiel „Genshin Impact“ dar. Foto: Sybille Burmeister DieseCosplayerin nimmt ein Selfie auf. Foto: Sybille Burmeister Foto 1 von 13

Auch Miru aus Frankfurt, die als Figur Klee aus „Genshin Impact“ gekleidet war, hat am Walk teilgenommen. „Meine Figur ist cute (süß, niedlich, hübsch), sonst bin ich auch gern Captain Jack Sparrow“, sagte die 37-Jährige, die seit 15 Jahren dabei ist und eine große Fangemeinde auf Instagram hat. Sie mache das einfach aus Spaß, „für mich“. Ihr Freund pflichtete ihr bei: „Andere haben einen Kegelverein, wir kommen hierher. Das ist ein Hobby, das niemandem wehtut.“

Vorurteil entkräften

Auf der Verkaufsstraße waren Janne und Merlin mit einem Stand voller selbstgehäkelter Plüschtiere, den sogenannten Amigurumis. Janne empfindet deren Herstellung als sehr erfüllend und freute sich über jeden verkauften Pinguin, Axolotl oder Dinosaurier. Am Stand von Liz war es bunt „Ich habe während einer Therapie angefangen, Anime- und Manga-Figuren zu malen und mittlerweile mehr als 500 beisammen“, berichtet sie. Außerdem bot sie Schmuck und ebenfalls kleine Plüschtierchen an. „Manche meinen, an dem Stand sieht es aus, als ob sich ein Einhorn übergeben hat“, sagt sie und lacht. Nebenan hatte sie eine Kreativecke zum Selbstbasteln aufgebaut. Das Vorurteil, die Menschen, die sich verkleiden, seien mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden, will Liz entkräften: „Es ist einfach eine Form, sich auszudrücken.“