Ein räumlich sehr kompakter Rundgang der Reihe „Mehr Lust auf LU“ widmet sich nach Angaben der Stadtmarketinggesellschaft Lukom am Freitag, 28. Juni, ab 15 Uhr den künstlerischen Plastiken, Brunnen und Skulpturen auf dem Ludwigsplatz in der Innenstadt. Kunsthistorikerin Ursula Dann liefere detailreiche Informationen zum Ensemble dieser Exponate im begrünten Ambiente des Platzes. Der Spaziergang führe darüber hinaus auch über die verschiedenen Veranstaltungsbereiche des Rheinuferfests, das an diesem Tag beginnt. Besonderheit dieses Rundgangs ist laut Lukom, dass dieser barrierefrei zu Fuß zurückgelegt werden kann und sich dadurch auch für eingeschränkt mobile Menschen sowie Seniorinnen und Senioren eignet. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Tourist-Info mit dem Wilhelm-Hack-Museum. Start ist in dem Bereich des Ludwigsplatzes, der direkt an die Bahnhofstraße angrenzt. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erwünscht, per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512035. Die Teilnahme ist kostenlos.