Als zweiter Sportverein der Pfalz nach dem BASF-Tennisclub Blauweiß Ludwigshafen will der Skiclub Ludwigshafen in der zweiten Jahreshälfte auf seinem Gelände am Heuweg nahe der Blies zwischen Mundenheim und dem Niederfeld der neuen attraktiven Sportart Padel-Tennis eine Plattform geben.

Der 415 Mitglieder zählende Skiclub will mit einem Finanzaufwand von voraussichtlich etwas mehr als 70.000 Euro eine Anlage für Padel-Tennis bauen – wenn seine bereits weitergegebenen