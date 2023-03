Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schnee ist in der Pfalz oft Mangelware – dennoch gibt es dem Pfälzer Sportbund zufolge 49 Skiclubs mit 9200 Mitgliedern. Mit 500 gehört der Ludwigshafener Club zu den größten und mit 90 Jahren auch zu den ältesten Vereinen.

Gegründet wurde der Skiclub am 8. November 1931 im nicht mehr bestehenden Café Wittelsbach in der Ludwigstraße – die ersten Wahlen fanden am 20. Januar 1932 statt.