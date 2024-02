Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten Bälle sollen Ende April oder Anfang Mai fliegen: Nach dem BASF-Tennisclub erhält derzeit auch der Skiclub Ludwigshafen auf seinem Gelände am Heuweg in der Nähe der Blies eine Anlage für Padel-Tennis. Voraussichtlich rund 75.000 Euro wird das Projekt kosten, mit dem der Skiclub einen neuen Mitgliederkreis erschließen will.

„Padel-Tennis ist eine Trendsportart mit mehr als 25 Millionen Anhängern weltweit – auch in Deutschland entwickelt sich dieser Sport in einem rasanten Tempo,“ sieht