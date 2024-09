Mit einem Infostand beteiligt sich der SKFM Betreuungsverein am Dienstag, 17. September, von 10 bis 15 Uhr im Foyer des Gesundheitszentrums Lusanum (Yorckstraße 1, Süd) an der bundesweiten Aktionswoche der katholischen Betreuungsvereine. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Wir sind da – Gemeinsam geht’s“. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins stehen für Fragen zu den Themen Betreuung, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zur Verfügung. Mit dieser Aktion möchte der SKFM sein Beratungs- und Unterstützungsangebot vorstellen. Auch soll erneut auf die Reform des Betreuungsrechts zum 1. Januar 2023 aufmerksam gemacht werden, welche die Selbstbestimmung der Betreuten noch stärker in den Vordergrund stellt. In Ludwigshafen hat der SKFM seine Beratungs- und Geschäftsstelle im Pamina-Haus (Rheinallee 22).