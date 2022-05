Von Hermann Kob

Der SKC Mundenheim kämpft in der Kegel-Verbandsliga B der Sektion Classic im Landesfachverband Rheinland-Pfalz gegen den Abstieg. Nach dem Wechsel aus dem Landesverband Rheinhessen/Pfalz der Deutschen Classic-Kegler-Union kam die Mannschaft nicht in die Gänge und bangt als Achter um den Ligaverbleib. Zwei Teams steigen ab. Nachdem für die Saison 2022/23 die Klassen unterhalb der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden mit einer Verbandsliga und einer Landesliga umstrukturiert werden, ist noch unklar in welcher Liga der SKC Mundenheim spielt. Am vorletzten Spieltag geht es gegen den designierten Meister KV Grünstadt (13 Uhr, Classic-Treff Oggersheim). Sportwart Gerhard Gebhard ist optimistisch: ,,Wir haben in Grünstadt gut gespielt und werden uns auch zu Hause teuer verkaufen, denn mit dieser Gegenwehr haben sie nicht gerechnet.“