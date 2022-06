Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die Ludwigshafener Skatenight am Mittwochabend in die Saison. Vor zwei Wochen war der erste Comeback-Versuch kurzfristig wegen Regens abgesagt worden. Die erste Runde startet um 19.30 Uhr am Berliner Platz, die zweite um 20.30 Uhr. Damit nehmen die Veranstalter Rücksicht auf Berufstätige, die später hinzustoßen möchten. Runde eins führt über die Parkinsel am Wasser entlang, die zweite am Südwest-Stadion vorbei um die Blies. Jede Runde ist etwa elf Kilometer lang. Jeder, der auf Inlinern oder Rollschuhen sicher unterwegs ist, kann teilnehmen. Auch Skateboard-Fahrer sind willkommen, sollten sich aber hinten einordnen.

Polizei und ASB begleiten Skater

Veranstaltet wird die Skatenight von den Rhein-Neckar-Skatern, dem Inline-Verein der Region. Die Skatenight wird von der Polizei und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Ludwigshafen begleitet. Der ASB übernimmt – falls notwendig – die medizinische Versorgung. Weitere Infos im Netz unter www.skatenight-ludwigshafen.de. Bei unsicherem Wetter finden sich dort auch bis spätestens 17 Uhr Infos, ob die Veranstaltung stattfinden kann.