Die zweite Ludwigshafener Skatenight nach langer Corona-Pause rollt am Mittwoch, 6. Juli , ab 19.30 Uhr zu zwei Badeseen. Start ist am Berliner Platz in der Innenstadt, wo sich die Skater ab 19 Uhr kostenlos Helme ausleihen können. Wem 19.30 Uhr zu früh ist, der kann ab 20.30 Uhr – ebenfalls am Berliner Platz – zur zweiten Runde einsteigen.

Teilnehmer beim Saisonauftakt am Berliner Platz. Foto: ier

Mehr als 150 Teilnehmer bei Premiere

Bei der ersten Skatenight der Saison vor 14 Tagen (22. Juni) hatten sich über 150 Skater nicht von kleineren Regenschauern abschrecken lassen, die noch bis eine halbe Stunde vor Start in der Region niedergingen. Sie hätten umso mehr Spaß gehabt – „eingefangen auf vielen Handys von Passanten, die schon vergessen hatten, dass es in Ludwigshafen eine Skatenight gibt“, wie Organisator Bernhard Miller berichtet. Denn der ursprüngliche Saisonauftakt (8. Juni) musste wegen Niederschlägen kurzfristig abgesagt werden. Generell gelte: „Eine Skatenight findet statt, wenn die Straßen zur Startzeit trocken sind“, so Miller.

Im großen Bogen zur Blies

Auf dem Programm steht dieses Mal die Badeseen-Tour. In Runde 1 rollen die Skater in großem Bogen zur und um die Blies. Weil es zum Baden nicht reichen werde, gebe es – wie gewohnt – in der Pause Getränke zu kaufen. Der Verkauf ist – neben Sponsoren wie die Sparkasse Vorderpfalz und der Arbeiter-Samariter-Bund – die wesentliche Finanzierungsquelle der kostenlosen Veranstaltung, die von Ehrenamtlichen des Vereins Rhein-Neckar-Skater gestemmt wird.

Die erste Tour führte zunächst ans Rheinufer. Foto: ier

Runde 2 zum Willersinnweiher

Runde 2 führt in den Ludwigshafener Norden zum Willersinnweiher, dem zweiten großen Badesee der Stadt. „Beide Runden bieten schöne breite Straßen mit kühlem Fahrtwind. Damit es Spaß macht, gibt es immer Musik und gute Laune“, kündigt Miller an. Mit dem Zwei-Runden-Konzept sollen auch jene, die in den vergangenen Jahren nur Einsteigerrunden mitgerollt sind, regelmäßig mitfahren können. Elf Kilometer, so lang ist eine Runde Skatenight im Schnitt, seien für alle Geübten gut zu bewältigen.

Teilnehmen könne jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren kann. Auch wenn viele mit dabei sind – eng werde es selten. Denn jeder fahre sein eigenes Tempo. Auch Skateboards dürfen mit von der Partie sein, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten.

Natürlich mit Helm: Organisator Bernhard Miller (44). Foto: ier

Start in Mannheim am 13. Juli

Eine Woche später, am 13. Juli, startet auch die Skatenight in Mannheim, ebenfalls um 19.30 Uhr am Wasserturm.

Noch Fragen?

Die Termine der Skatenight finden sich auf der Homepage www.skatenight-ludwigshafen.de.