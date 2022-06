Der für 8. Juni ab 19.30 Uhr am Berliner Platz geplante Auftakt der Skatenight-Saison in Ludwigshafen ist kurzfristig abgesagt worden. „Leider zwingt uns der vorhergesagte Regen, nach dem die Straßen wohl bis 19.30 Uhr nicht mehr richtig trocken werden würden, dazu, die Veranstaltung abzusagen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, der 22. Juni“, informierte am späten Nachmittag Bernhard Miller vom Verein Rhein-Neckar-Skater.