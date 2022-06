Die Skatenight-Saison ist – im zweiten Anlauf – eröffnet: Mehr als 150 Skater haben sich auch von ein paar Regentropfen nicht abschrecken lassen und sind am Mittwochabend kurz nach 19.30 Uhr vom Berliner Platz auf zwei knapp elf Kilometer lange Runden gestartet. Runde eins führte über die Parkinsel am Rhein entlang, die zweite am Südwest-Stadion vorbei um die Blies – begleitet von Musik, der Polizei und dem Arbeiter-Samariter-Bund.

Kurz nach 19.30 Uhr fiel der Startschuss. Foto: ier Während der Fahrt werden die Skater mit Musik beschallt. Foto: ier Ein munteres Grüppchen mit Organisator Bernhard Milller (links) vor dem Start. Foto: ier Lagebesprechung der zahlreichen Ordner. Foto: ier Das Material muss stimmen, sonst rollt sich’s schwierig. Foto: ier Die ersten Meter in Richtung Rheinufer. Foto: ier Gut gelaunt: Organisator Bernhard Miller. Foto: ier Die Outfits waren bunt gemischt, der Helm ist Pflicht. Foto: ier Der Berliner Platz füllte sich mit der Zeit, der leichte Regen endete kurz vor dem Start. Foto: ier Gut sichtbar: die Ordner mit ihren grellen Westen. Foto: ier Foto 1 von 10

Bernhard Miller von den veranstaltenden Rhein-Neckar-Skatern bedauerte, dass weitere potenzielle Teilnehmer mit einer längeren Anreise absagten, weil sie mit Blick auf das Wetter das Risiko gescheut hätten. Seinen Angaben zufolge findet die nächste Skatenight in zwei Wochen (6. Juli) statt. Startpunkt um 19.30 Uhr ist erneut der Berliner Platz. Die erste Runde führt dann wieder über die Parkinsel, die zweite in den Stadtnorden. Der für 8. Juni geplante Saisonstart fiel wegen Regens buchstäblich ins Wasser. Mehr Infos im Netz: www.skatenight-ludwigshafen.de.