Am kommenden Mittwoch, 18. September, findet für Sportliche aller Leistungsstufen die letzte Skatenight der Saison in Mannheim statt, wie die Rhein-Neckar-Sakter als Veranstalter informieren. Start ist um 19.30 Uhr am MVV-Hochhaus. Die Tour führt über die Gartenstadtstrecke Mannheim. Die Einsteigerroute, die nach zehn Kilometern gegen 20.30 Uhr am Stadion der Rhein-Neckar-Skater (An der Radrennbahn 16) endet, ist ideal für Anfänger. Der zweite Teil der Strecke, der 16 Kilometer lang ist, ist für erfahrene Fahrer reserviert, die eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 18 Stundenkilometer erreichen können. Allen Teilnehmern wird Schutzausrüstung empfohlen, die vor dem Start gegen Pfand ausgeliehen werden kann. Ratsam sei ferner, Beleuchtung mitzubringen, da es auf dem ersten Teil der Strecke dämmrig und auf dem zweiten Teil dunkel sein wird. Die Skatenight wird von der Polizei und freiwilligen Ordnern begleitet. Im Falle von Unfällen sind Sanitäter vor Ort, um Hilfe zu leisten. In der Pause werden Getränke zum Verkauf angeboten. Weitere Fragen beantwortet Mitorganisator Bernhard Miller, Telefon 0160 93881491