Ab in den Norden: An mehreren Badeseen entlang führt die nächste Skatenight in Ludwigshafen. Premiere für die neue Strecke ist am Mittwoch, 5. Juli. Start ist um 19.30 Uhr am Hauptbahnhof. Danach sind die Straßen kurz für Inlineskates, Quads und Skateboards reserviert. Willkommen sind Skater jeden Alters, mit großen und kleinen Rollen, um gemeinsam zu Musikbeats auf den Straßen zu rollen. Die Oppau-Route ist 28 Kilometer lang. Vom Hauptbahnhof geht’s über die Industriestraße zu den Seen: am Willersinn-Freibad Richtung Oppau, dort wird eine Schleife durch den Ort gedreht, anschließend ist – bei Kilometer 14 – Getränkepause in Friesenheim (neben der Haltestelle Rottstückerweg, Linie 7). Der Rückweg führt am Ebertpark vorbei nach Oggersheim (entlang der Straßenbahnlinie 4). Zurück am Hauptbahnhof sind alle Skater gegen 21.45 Uhr. Für Ludwigshafen stehen bis Anfang September noch fünf weitere Termine auf dem Programm. Mehr Infos im Netz unter www.skatenight-ludwigshafen.de oder www.rhein-neckar-skater.de/skatenights.