Nach vier Terminen in diesem Jahr startet die Skatenight in Mannheim am Mittwoch, 21. September, zum letzten Mal in der Saison. Ab 19 Uhr sammeln sich die Skater am Wasserturm. Los geht es um 19.30 Uhr. Damit es für alle passt, fährt die Skatenight auch zum letzten Termin in zwei Runden je elf Kilometer. Pause ist im Skatestadion der Rhein-Neckar-Skater (An der Radrennbahn 16, Nähe Haltestelle Hochuferstraße am Herzogenriedpark). Wer es nicht bis 19.30 Uhr an den Wasserturm schafft, kann gegen 20.30 Uhr hier einsteigen. Wer die Kids nicht zu lange wachhalten will, kann hier aussteigen. Sofern zwischendrin die Ausrüstung oder die Muskeln schlapp machen, fährt ein Bus mit, in den die Teilnehmer jederzeit einsteigen können.

Jeder fährt sein Tempo

Skatenights sind für alle, die sicher auf Rollen stehen können. Mit dem Zwei-Runden-Konzept können auch jene regelmäßig mitfahren, die sich noch unsicher sind, ob sie mehr als 20 Kilometer schaffen. Es wird dringend empfohlen, einen Helm zu tragen. Diesen kann man sich am Start auch kostenlos leihen. Außerdem sollten jetzt im Herbst Lampen oder andere Leuchtmittel nicht fehlen. Die Skatenight ist kostenlos. Auch wenn viele mit dabei sind – eng wird es selten. Denn jeder fährt sein eigenes Tempo. Auch Skateboards dürfen mit von der Partie sein, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten.

So verläuft die Strecke

Gefahren wird zum zweiten Mal in diesem Jahr die Neckarstadt-Strecke. Sie führt am Schloss vorbei über die Jungbuschbrücke zum Alten Messplatz und dann zum Skatestadion. In der zweiten Runde geht es dann durch Käfertal nach Vogelstang und von dort aus wieder zurück zum Wasserturm. Der Start der kommenden Saison wird gegen Ende Mai 2023 sein. Infos im Netz: www.rhein-neckar-skater.de/skatenights.