Ab Mittwoch rollen sie wieder: Nach zweijähriger Corona-Pause startet die Skatenight Ludwigshafen am 8. Juni wieder in die Saison. Los geht’s um 19.30 Uhr am Berliner Platz. Alle zwei Wochen dürfen sich Skater (Inlineskates, Rollschuhe und auch Skateboards) fortan bei insgesamt acht Terminen auf den Straßen breit machen, begleitet von Musik. Eingeladen sind alle, die sicher skaten können. Schutzausrüstung wird auch bei geübten Rollern empfohlen. Die Skatenight rollt in zwei Runden. Nach der ersten Runde kann jeder einsteigen, der es nicht rechtzeitig zum Start geschafft hat. Wer mit Kindern unterwegs ist oder wem eine Runde reicht, kann am Berliner Platz oder in unmittelbarer Nähe aussteigen. Die beiden Runden zusammen sind knapp 22 Kilometer lang. In der ersten Runde rollt die Skatenight dieses Mal in Richtung Blies, beziehungsweise in einer größeren Schleife um das Naturbad und Schutzgebiet herum. Auf Runde zwei kommen die Roller am zweiten Badesee vorbei, dem Willersinnweiher – nach einer industrieromantischen Ausfahrt aus der Stadt nach Norden.

Polizei und ASB begleiten die Fahrer

Veranstaltet wird die Skatenight von den Rhein-Neckar-Skatern, dem Inline-Verein der Region. Die Skatenight wird von der Polizei und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Ludwigshafen begleitet. Der ASB übernimmt – falls notwendig – die medizinische Versorgung. Weitere Infos im Netz unter www.skatenight-ludwigshafen.de. Bei unsicherem Wetter finden sich dort auch bis spätestens 17 Uhr Infos, ob die Veranstaltung stattfinden kann.