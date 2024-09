Auf einer neuen Strecke startet am Mittwoch die Skatenight in Mannheim. Dieses Mal geht es auf 28 Kilometern durch den Waldpark und den Hafen. Der Startpunkt ist um 19.30 Uhr das MVV-Hochhaus am Luisenring. Nach 16 Kilometern wird im Jungbusch erstmals pausiert, sodass es für die Teilnehmer möglich ist, auszusteigen. Die Rückkehr am MVV-Hochhaus schätzt die Stadt Mannheim gegen 22.15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für alle, die sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren können. Auch Skateboards sind willkommen, sollen sich jedoch im hinteren Teilnehmerfeld halten. Für die Sicherheit rät die Stadt, mit Helm und Schonern zu fahren. Wer keinen eigenen Helm hat, könne gegen Pfand einen ausleihen. Der Verein Rhein-Neckar Skater organisiert die Skatenight.