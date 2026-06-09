Am Mittwochabend (10. Juni) gehört Mannheim wieder den Inlineskatern: Die nächste Skatenight startet um 19.30 Uhr am MVV-Hochhaus (Luisenring 49). Der Startpunkt ist gut mit Bus und Bahn erreichbar, zudem stehen in der Umgebung laut Veranstalter (Rhein-Neckar-Skater) ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die „Gartenstadtstrecke“ führt durch die grüne Seite Mannheims und biete sowohl Einsteigern als auch sportlich Ambitionierten passende Abschnitte. Zunächst geht es auf eine rund zehn Kilometer lange, gemütlich gehaltene Route, die ideal für Familien, Kinder sowie weniger geübte Skater sei. Nach einer Pause am Stadion der Rhein-Neckar Skater am Herzogenriedpark (An der Radrennbahn 16) bestehe die Möglichkeit, die Tour zu beenden oder neu einzusteigen. Im zweiten Teil werde das Tempo erhöht: Auf weiteren etwa 16 Kilometern seien Ausdauer und sicheres Fahren bei zügigen Geschwindigkeiten gefragt. Insgesamt sind die Teilnehmer bis etwa 22 Uhr unterwegs. Die Strecke sei so konzipiert, dass an mehreren Punkten ein Zu- oder Ausstieg möglich ist. Alle weiteren Termine und Informationen gibt es im Netz unter www.skatenight-luma.de.