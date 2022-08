Wer sich etwas bewegen möchte, dabei die Familie mitnehmen und Spaß haben will, für den gibt es am Mittwoch, 17. August, die Skatenight Ludwigshafen. Treffpunkt ist ab 19 Uhr der Berliner Platz, los geht es um 19.30 Uhr zu den zwei Ludwigshafener Badeseen. Den Verantwortlichen zufolge können sich Skaterinnen und Skater am Start kostenlos Helme ausleihen. Wem 19.30 Uhr zu früh ist, kann ab 20.30 Uhr – auch am Berliner Platz – zur zweiten Runde einsteigen. Gleich zu Beginn rollen die Skater dieses Mal in großem Bogen zur und um die Blies. Die zweite Runde führt in den Ludwigshafener Norden zum Willersinnweiher, dem zweiten großen Badesee der Stadt. „Beide Runden bieten schöne breite Straßen mit kühlem Fahrtwind. Damit es Spaß macht, gibt es immer Musik und gute Laune“, versprechen die Organisatoren. Im Schnitt ist eine Runde Skatenight elf Kilometer lang, teilnehmen kann jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren kann. Mehr Informationen gibt es unter www.skatenight-ludwigshafen.de im Internet.