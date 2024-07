Am Mittwoch, 24. Juli, lädt die Skatenight Mannheim wieder alle Inlineskater und Rollschuhfahrer zu einer abendlichen Tour durch die Quadratestadt ein. Start und Ziel ist das MVV-Hochhaus am Luisenring. Treffpunkt ist ab 19.15 Uhr, der Start erfolgt um 19.30 Uhr. Die Route führt nach langer Zeit wieder durch Neckarau, ein Schlenker, der in den letzten Jahren wegen Baustellen nicht im Programm sein konnte, wie die Organisatoren mitteilen. Der Weg führt dann über den Neckarauer Übergang durch die Oststadt zum Skatestadion der Rhein-Neckar-Skater (An der Radrennbahn 16), wo gegen 20.30 Uhr nach 13,5 Kilometern eine Pause eingelegt wird. Wie immer gibt es dort Getränke zur Erfrischung. Ein Zustieg ebenso wie ein Ausstieg sind möglich.

„Ein absolutes Highlight“

Nach der Pause erwartet die Teilnehmer laut Ankündigung „ein absolutes Highlight“: eine zwei Kilometer lange Strecke auf dem neuen Radschnellweg am Buga-Gelände in Spinelli. Danach geht’s zügig zurück zum MVV-Hochhaus, sodass die gesamte Strecke etwa 27,8 Kilometer beträgt. Für Teilnehmer, die mit dem Auto anreisen, biete das Parkhaus am MVV-Hochhaus ausreichend Parkmöglichkeiten. Es wird empfohlen, etwas Zeit für die Parkplatzsuche einzuplanen, da der Luisenring abends gut ausgelastet sein kann. Die Route ist so geplant, dass regelmäßig ein einfacher Übergang zu Bus oder Straßenbahn möglich ist, da in diesem Jahr kein Begleitbus zur Verfügung steht. Nach dieser Veranstaltung geht die Skatenight Mannheim in die Sommerpause und kehrt am 4. September zurück. In Ludwigshafen finden die Skatenights auch während der Sommerferien statt. In der kommenden Woche steht dort eine Überlandstrecke nach Altrip auf dem Programm.

Die Teilnahme an der Skatenight ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr. Helme und Protektoren werden empfohlen und können gegen Pfand ausgeliehen werden. Weitere Informationen im Netz unter https://rhein-neckar-skater.de/skatenight/.