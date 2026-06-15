Am Mittwoch, 17. Juni, lädt die Skatenight Ludwigshafen zu einer ganz besonderen Tour ein: Gefahren wird „die legendäre Überlandstrecke nach Altrip“. Start ist um 19.30 Uhr am Jacob-von-Lavale-Platz am Osteingang des Hauptbahnhofs Ludwigshafen, wie die Rhein-Neckar-Skater als Veranstalter informieren. Der Startort sei hervorragend mit Bus und Bahn erreichbar, zudem stünden ausreichend Parkmöglichkeiten in der Umgebung zur Verfügung. Die Strecke führe auf rund 27 Kilometern über Straßen mit gutem Asphalt, vorbei an Feldern und durch Waldstücke. Nach dem Start gehe es zügig aus der Stadt heraus, womit die Route ein besonderes Fahrerlebnis in der Natur biete. Wichtig zu wissen: Bei dieser Überlandstrecke gibt es dem Veranstalter zufolge keine klassische Zweiteilung der Strecke – ein Ausstieg zur Halbzeit oder ein späterer Einstieg sei nicht möglich. Lediglich nach etwa fünf Kilometern bestehe in Rheingönheim die Möglichkeit, auf die Straßenbahn zu wechseln.

Bernhard Miller vom Verein Rhein-Neckar-Skater. Foto: Steffen Gierescher

Wegen des durchgehend höheren Tempos richte sich diese Strecke ausdrücklich an geübte Skater, betont Bernhard Miller von den Rhein-Neckar-Skatern. Anders als bei den üblichen Skatenights gebe es keinen langsameren ersten Teil – das Tempo entspreche über weite Strecken dem sonst schnelleren zweiten Abschnitt. Teilnehmer sollten sicher skaten können und in der Lage sein, auch längere Distanzen zügig zurückzulegen.

Sonnig und warm, an Mückenschutz denken

Die Wettervorhersage verspreche einen sonnigen und warmen Skate-Abend – „ideale Bedingungen also für eine unvergessliche Tour durch die Natur“, so Miller. Gerade deshalb empfehle es sich, an Mückenschutz zu denken, da in den Rheinauen vermehrt Stechmücken unterwegs sind. Zudem wird dringend das Tragen von Helm und Schutzausrüstung empfohlen. Helme könnten vor Ort gegen Pfand ausgeliehen werden – hierfür werde eine frühzeitige Ankunft empfohlen.

Für Sicherheit und gute Stimmung sei wie immer gesorgt: Die Skatenight werde von Musik begleitet, erfahrene Ordner sowie die Polizei sicherten die Strecke und sorgten für freie Fahrt. Der Arbeiter-Samariter-Bund sei ebenfalls vor Ort und kümmere sich um die medizinische Versorgung, falls es doch einmal zu einem Sturz kommen sollte. Infos im Netz unter https://rhein-neckar-skater.de/.