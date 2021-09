Im Zeitraum 2015 bis 2020 kamen insgesamt 610 Menschen aus Afghanistan nach Ludwigshafen. Im Jahr 2021 wurden der Stadt Ludwigshafen bis bisher 28 Afghanen, davon 15 aus dem Aufnahmeprogramm Griechenland/Moria, zugewiesen. Diese Antwort gab die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Grünen im Beirat für Migration und Integration (BMI) am Donnerstag. Der Großteil sei 2015 (229) und 2016 (304) gekommen. Es gebe regelmäßige Zuweisungen afghanischer Flüchtlinge von Bund und Land. Von den im Jahr 2021 aufgenommenen 28 Personen seien lediglich zwei Personen alleinstehende Männer, die in der Unterkunft Mannheimer Straße leben. Von den sieben Familien hätten bereits zwei Familien eine Wohnung auf dem privaten Markt gefunden, eine Familie sei in einer städtischen Wohnung, drei Familien in einem Punkthaus und eine Familie in einer städtischen Unterkunft untergebracht, so die Information der Stadt. Die Antwort konnte wegen technischer Probleme erst nach der Sitzung des BMI im städtischen Ratsinformationssystem veröffentlicht werden. Nachfragen in der Beiratssitzung waren so nicht möglich.