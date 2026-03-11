Dass Polizei und Stadtverwaltung in Ludwigshafen künftig noch enger kooperieren wollen, ergibt Sinn – für beide Seiten.

Es ist das alte Lied: Objektive Zahlen suggerieren, dass Ludwigshafen ein relativ sicheres Pflaster ist. Darauf beruft sich die Polizei. Nachvollziehbar. Gefühlt bleibt bei den meisten Menschen nach der nächsten Massenschlägerei am Berliner Platz oder im Hemshof aber hängen, dass man sich dort vor allem nachts an Wochenenden nicht mehr blicken lassen kann, die Hemmschwelle für Gewalt oder Beleidigungen sinkt – vor allem dann, wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind. Auch nachvollziehbar. Insofern ist es richtig, dass Polizei und Stadt noch enger zusammenarbeiten und auch an kleinen Stellschrauben drehen wollen, um das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken. Das funktioniert mit mehr sichtbarer Präsenz. Oder wenn man Schmuddelecken sowie Parkanlagen besser ausleuchtet.

Die Polizei besser in die Stadtplanung oder das Baustellenmanagement einzubeziehen, ist ebenfalls sinnvoll, genauso wie gemeinsame konzertierte Aktionen. Dann muss man auch den Kommunalen Vollzugsdienst nicht in City-Polizei umbenennen, wie das der OB plant. Denn wo Polizei draufsteht, sollte am Ende auch Polizei drinstecken.