In Ludwigshafen lag die Corona-Inzidenz am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 663,5 (Freitag: 755,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 667,5 (746,3). Für das Stadtgebiet werden derzeit insgesamt 6424 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Kreis sind es dem LUA zufolge 5307. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 987,1, die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – betrug in Rheinland-Pfalz 6,70 (6,41). Der Impfbus des Landes ist weiterhin unterwegs. Während für Ludwigshafen für die kommende Woche keine Termine angekündigt sind, hält er am Samstag, 5. März, von 10 bis 17 Uhr in Limburgerhof am Burgunderplatz.