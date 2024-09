Die protestantische Kirchengemeinde Ludwigshafen-Süd lädt regelmäßig zum gemeinsamen Singen ein, um „in turbulenten Zeiten ein positives Gemeinschaftsgefühl zu fördern“, wie es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde heißt. Seit Jahresbeginn treffen sich Gemeindemitglieder einmal im Monat im Gemeindezentrum der Lukaskirche (Silcherstraße 9, Süd). Die Treffen finden dienstags um 18 Uhr statt. Der nächste Termin ist am Dienstag, 1. Oktober. Weitere Singtreffen sind am 12. November und 3. Dezember geplant.

Das Projekt wurde von Uwe Schäfer initiiert, der zusammen mit Christine Hewer die Treffen organisiert. Die Songliste, die aus Oldies, internationalen Songs und Schlagern besteht, wird von den beiden vorbereitet. Die Texte werden per Beamer an die Wand projiziert, Uwe Schäfer begleitet den Gesang oft mit der Gitarre. Rund anderthalb bis zwei Stunden singen die Teilnehmer gemeinsam, danach gehen sie etwas trinken.

Christine Hewer betont, dass es bei den Treffen nicht um Leistung geht: „Unser Ziel ist, dass die Leute mit einem Lächeln aus dem Gemeindezentrum gehen.“ Die Gruppe erhebe keinen Anspruch, ein Chor zu sein, sondern freue sich über das gemeinsame Singen und die freundschaftlichen Begegnungen. In der Regel kommen laut Hewer zwischen zehn und 20 Sängerinnen und Sänger. Wer Interesse hat, kann einfach vorbeikommen und mitmachen.