Nach der coronabedingten Pause nimmt die Singschule Ludwigshafen am Montag, 25. April, wieder ihren Einzel- und Gruppenunterricht auf. Neben Chorsingen und Stimmbildung bietet die Singschule eigenn angaben zufolge auch Klavier- und Orgelunterricht an. Sie versteht sich als Nachwuchsförderung des Cäcilienchors Ludwigshafen. Die Singschüler haben je nach Eignung auch die Möglichkeit, an den Chorproben, Auftritten und Konzerten des Chors teilzunehmen. Fragen beantwortet Elke Voelker, Leiterin der Singschule, vormittags unter Telefon 06206 156318 oder per E-Mail an mail@singschule-ludwigshafen.de. Infos im Netz: www.singschule-ludwigshafen.de.