Der Singer-Songwriter Fink blickt auf eine über 25 Jahre dauernde Karriere zurück und hat bereits mit Legenden der Branche zusammengearbeitet. Mit seinem neuen Album ist er auf internationaler Tour und war am Montag in der sehr gut besuchten Mannheimer Feuerwache zu Gast. Ausgerechnet seine neuen Songs funktionierten live nicht so gut, wie erhofft.

Die Grafschaft Cornwall in England