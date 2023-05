Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit durchwachsener Bilanz endete das Kindersingen in der Pfingstweide. Nur auf wenigen Balkonen nutzten Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit zum musikalischen Gruß am vierten Advent. Die Initiatorinnen einer Müttergruppe waren am Ende der Aktion enttäuscht. DJ Dennis Knopp als „technischer Betreuer“ sah hingegen einen guten Start.

Um Punkt 17 Uhr knackte das Mikrofon auf dem Balkon von Dennis Knopp am Brüsseler Ring. „Hallo liebe Mamas und Papas, liebe Omas und Opas“, begrüßte „Vorsängerin“