Eigentlich konnte man den Urknall nicht hören. Das Sinfonische Blasorchester zeigt aber, wie ein Komponist den Ursprung des Kosmos vertont hat.

Der Anteil an jungen Familien im Publikum war beachtlich – doch auch die angestammten Fans des Sinfonischen Blasorchesters Ludwigshafen (SBO) waren da. Klar, Dinos wecken gerade bei Kindern viel Begeisterung. Wie immer versprach das Orchester ein besonderes Konzerterlebnis und wie immer wurde das Versprechen auch eingelöst.

Wissenschaft trifft Kunst – so könnte das Format überschrieben sein. Nicht nur schöne Musik „abspielen“, es gibt einen spannenden Rahmen und ein Thema, das über die Musik hinaus Interesse weckt. Wilfried Rosendahl, Professor für Paläontologie und Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, gab interessante und amüsante Erläuterungen und Anmerkungen zur Erdgeschichte, zur Entwicklung des Lebens und zu den Dinosauriern.

Großes Kino für die Ohren

Dabei fügte sich wunderbar, dass der Professor gerade eine Ausstellung in Mannheim zeigt, die er selbst zusammengestellt hat. Von dort brachte er auch ein paar Bilder mit, zum Beispiel von einem Flugsaurier. Ansonsten waren viele Illustrationen von Christian Gerisch, einem Spezialisten für naturwissenschaftliche Illustrationen. Die gezeigten Saurier spiegelten den Stand der Wissenschaft.

Die Musik war im besten Sinne großes Kino für die Ohren: Effektvoll, dynamisch, kontrastreich. Das erreichte jeden, auch Leute, die mit sinfonischer Musik weniger Erfahrung haben. Das Orchester konnte für das Konzert aus den Vollen schöpfen. Praktisch jede Instrumentengruppe kam mal zum Zug, hatte besonders herausragende Momente. Und das haben die Musiker, die überwiegend Amateure sind, auch sehr gut umgesetzt.

Dissonante Klänge beim „Big Bang“

Beim „Big Bang“ des Niederländers Bert Appermont gibt es teilweise recht dissonante Klänge, die das Chaos der ersten Mikrosekunden des Kosmos deutlich machen. Erst dann bilden sich die ersten Elemente, dann Moleküle, Gas und Gasnebel, aus denen sich schließlich Sterne formen. Stellenweise gibt es auch durchaus witzige Effekte, wie etwa lange Glissandi der Posaunen, es gibt bedrohlich brummelndes tiefes Blech, Hörner-Fanfaren und lange Spannungsbögen. Am Ende entsteht das, was der Astronom Kopernikus in seiner Zeit, der Renaissance, als „Harmonia Mundi“ beschrieben hat: Ein Wohlklang des Kosmos, die Kräfte des Chaos haben sich geordnet, das Werk endet in einem harmonischen Dur-Akkord.

Professor Rosendahl erklärte später den Urkontinent Gondwana, die noch zusammenhängenden Landmassen so: „Es war wesentlich einfacher, von Ludwigshafen nach Mannheim zu kommen, denn da gab es noch keine Brückenprobleme“. Auch der hier in der Gegend gefundene „Ur-Ludwigshafener“, ein Lurch, amüsierte die Zuhörer. Mit brüllenden Tierlauten illustrierte Giuseppe Calvino seine Komposition „Kampf der Dinosaurier“, das eindrucksvolle Röhren kam von eingespielten Samples.

Die Jurassic Park Musik von Filmkomponist John Willians wirkte am Ende zum vorherigen Programm fast ein bisschen weniger farbig – was nicht am SBO lag, sondern am Komponist, der vermutlich eher die Filmszenen untermalen wollte und deshalb nicht so spektakulär klang, wie die anderen Stücke des Programms. Das Format mit Bildern, wissenschaftlichen Anmerkungen und toller Musik war rundum gelungen – eine Fortsetzung mit neuen Themen wäre spannend.