Zum ersten Mal spielt das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen am Sonntag, 21. April, ein Konzert für Kinder. Und das hat einen besonderen Gast: Der Ohrwurm Ludwig erklärt, was im Orchester passiert. Die Idee kommt so gut an, dass die Veranstaltung von der Friedenskirche ins BASF-Feierabendhaus verlegt werden musste.

Nicht nur die Musik ist auf Kinder abgestimmt, auch die Moderation und das Erscheinungsbild der Musiker: Jede Instrumentengruppe trägt eine eigene Farbe als T-Shirt. Das Programmheft ist ausführlich