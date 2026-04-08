Vom Anfang des Universums bis hin dem Beben der Erde, wenn gewaltige Dinosaurier miteinander kämpfen, reicht das Konzertprogramm des Sinfonischen Blasorchesters Ludwigshafen.

Saurier-Experte Wilfried Rosendahl, Leiter der Reiss-Engelhorn-Museen wird erklären, was die Wissenschaft über die Erdgeschichte weiß und in einer Ausstellung gerade zu sehen ist.

Die Begeisterung über das Projekt „Musik trifft Wissenschaft“ ist Rosendahl beim Ortstermin anzumerken. „Das ist eine unglaublich gute Idee mit so tollen Synergie-Effekten für uns und die Region“, freut sich der Saurier-Experte. Er vertritt die Wissenschaft, auf der Seite der Musik steht der neue Dirigent des SBO, Jens Weismantel. Die Idee stammt von den Musikern des SBO. „Reise nach Gondwana“ ist der Abend überschrieben. Doch wie kommen Musiker auf die Idee, Epochen der Erdgeschichte in ein abendfüllendes musikalisches Programm zu übertragen? „Wir haben uns über mögliche Themen unterhalten und da hat Florian (Dejon, Musiker und Pressesprecher des SBO, Anm. d. Red.) die Musik von Jurassic Park erwähnt“, erzählt Weismantel. Die Titelmusik ist von John Williams und entsprechend „episch“ eindrucksvoll. Und der Dirigent erinnerte sich an ein Werk des holländischen Komponisten Bert Appermont „The Big Bang“, ein spektakuläres Werk für sinfonisches Blasorchester.

Vom Urknall zum Urkontinent

Die Verbindung zu den Erdzeitaltern gefiel Dirigent Weismantel noch aus einem besonderen Grund: Er ist studierter Geologe und kennt sich damit bestens aus. Und welchen Bezug hat Saurier-Experte Rosendahl zu Musik? „Ich saß mit weiteren Wissenschaftlern in der deutschen Preview von ,Jurassic Park’ und die Titelmusik hat sich unauslöschlich bei mir eingeprägt“, sagt er. Das musikalische Programm geht vom Urknall weiter zum Urkontinent. „At the Break of Gondwana“ ist ein Werk von Benjamin Yeo, das musikalisch die Flora und Fauna des damaligen Superkontinents beschreibt. Schließlich kommt es zu einem spektakulären Kampf der Urzeit-Echsen: „Battle of the Dinosaurs“ ist die Vertonung des Kampfs der Giganten von Giuseppe Calvino – mit besonderen Klangeffekten und großer Dramatik. Und dann erklingt auch das legendäre Titelthema von „Jurassic Park“.

„Ich kriege jedesmal Gänsehaut, wenn ich die Musik höre“, sagt der Paläontologe Rosendahl. Saurier sind ja unter Kindern sehr beliebt und es gibt unzählige Bilderbücher, Filme und Spielfiguren, und auch Sauriermotive auf allen möglichen Sachen, vom Kaffeebecher bis zum Schulranzen. Auch dafür gibt es in der Saurierausstellung im REM eine Ecke. „Ich muss zugeben, ein nicht unerheblicher Teil stammt aus meiner eigenen Sammlung“ gesteht Rosendahl, der als Kind Saurier-Fan wurde und die Leidenschaft dann zum Beruf gemacht hat.

Musikalischer Saurier-Abend

Die Originale, die in der Ausstellung zu sehen sind, erfreuen kleine wie große Besucher und sogar Fachleute haben Grund zum Staunen: Das erste vollständig erhaltene Skelett eines Flugsauriers ist zu sehen. Dann gibt es natürlich die großen „gemütlich“ wirkenden Pflanzenfresser, eingebettet in die Szenerie ihrer damaligen Umgebung. Und natürlich ist auch der Tyrannosaurus rex zusehen – zumindest der große Kopf mit den vielen langen, spitzen Zähnen. Was viele nicht wissen: Eine der wichtigsten und reichhaltigsten Fundstätten von Fossilien liegt in der Nähe von Kusel. „Dort wird praktisch jede Woche etwas gefunden“, sagt Rosendahl.

Der musikalische Saurier-Abend wird ein Multimedia-Erlebnis: Rosendahl erklärt einiges, es werden Bilder eingeblendet, die die erzählte Erdgeschichte illustrieren. Und die Musik wird sicher ein Erlebnis: „Die Musik ist sehr effektvoll und dramatisch. Es gibt besondere Klangeffekte beim ,Kampf der Dinosaurier’, die wir vom Komponisten bekommen und die als Einspieler kommen“, erklärt Dirigent Weismantel.

Info

Konzert „Reise nach Gondwana“ mit dem Sinfonischen Blasorchester Ludwigshafen und Dino-Experte Wilfried Rosendahl. Sonntag, 19. April, 17 Uhr im BASF Feierabendhaus, Ludwigshafen, Leuschner Straße.



Die Ausstellung „Saurier – Faszination Urzeit“ im Reiss-Engelhorn-Museum, Mannheim, D5, ist noch bis zum 2. August geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

