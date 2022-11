Nach drei Jahren Pause lädt das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen diesen Advent wieder zu seinen Weihnachtskonzerten in der Gedächtniskirche Speyer und in der Herz-Jesu-Kirche in Ludwigshafen-Süd ein. Bei dem Programm „Silence“ befassen sich die über 60 Musikerinnen und Musiker laut Ankündigung mit Klang und Stille und kombinieren kraftvollen Orchesterklang mit getragenen und leisen Tönen zu einem vorweihnachtlichen Konzerterlebnis. Am 10. Dezember, 18 Uhr, ist das Gastspiel in Speyer, am 18. Dezember, 18 Uhr, der Auftritt in Ludwigshafen.

Eintritt frei, Einlass jeweils 17 Uhr

Der Konzertabend wird mit Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge in d-Moll“, einem der bekanntesten Orgelwerke europäischer Kunstmusik, eröffnet. Es folgen Werke wie Morten Lauridsons „O Magnum Mysterium“, eine Bearbeitung von Engelbert Humperdincks „Abendsegen und Pantomime“ aus der Oper Hänsel und Gretel sowie Originalkompositionen, die die klanglichen Möglichkeiten eines großbesetzten sinfonischen Blasorchesters voll zur Geltung bringen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Einlass ist jeweils um 17 Uhr.

Die Konzerte werden unterstützt von der Kulturstiftung Speyer sowie der VR Bank Rhein Neckar.

Zur Sache: Das Orchester

Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen ist ein Liebhaberorchester, das Blasmusik als neues Klangerlebnis präsentieren will. Mehr als 60 ambitionierte Musiker aus Ludwigshafen und der gesamten Rhein-Neckar-Region treffen sich wöchentlich zur intensiven Probenarbeit. Das Orchester wurde 1969 als Schulorchester des Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasiums gegründet und besteht seit 1987 als eigenständiger Verein. Der Schwerpunkt der musikalischen Arbeit liegt auf symphonischen Werken, in Form von zeitgenössischer, originaler Bläsermusik sowie ausgewählten Transkriptionen. Seit 2012 liegt die musikalische Leitung bei Dorian Wagner. Weitere Infos im Netz: www.sbo-lu.de. Kontakt: Florian Dejon, E-Mail an florian.dejon@sbo-lu.de, Telefon 0176 23386352