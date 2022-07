Das Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern gastiert am Sonntag, 17. Juli, 17 Uhr, in der Kulturkirche Friedenskirche (Leuschnerstraße 56, Friesenheim). Auf dem Programm des stehen drei große Werke der klassischen Musik: neben der beschwingten „Italienischen“ Sinfonie von Felix-Mendelssohn-Bartholdy die „Egmont“-Ouvertüre und das Fünfte Klavierkonzert, „Emperor“ von Beethoven. Als Solist wird sich dabei der junge Pianist Kaan Baysal, Student an der Hochschule für Musik Mannheim, dem Ludwigshafener Publikum vorstellen. Die Leitung liegt in Händen von Alexander Mayer. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.