Bekanntlich steht zurzeit den Coronaviren ein entscheidendes Wort bei der Programmplanung zu. So fand das Beethovenjahr am Mannheimer Nationaltheater einen digitalen Ausklang: Auf dem Tag genau 250 Jahre nach der Taufe des Komponisten am 17. Dezember 1770 wurde seine neunte Sinfonie an der Schillerbühne im Livestreaming präsentiert.

War doch in Corona-Zeiten nicht zu denken an eine Aufführung in vollständiger Besetzung des summum opus, das der sinfonischen Gattung durch Einbeziehung von Chor- und Solo-Singstimmen ganz neue