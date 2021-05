Interview: Seit Dienstag steht endgültig fest, dass die aktuelle Saison der Handball-Bundesliga abgebrochen wird. Die Eulen Ludwigshafen spielen somit kommende Runde zum vierten Mal in Folge in der Eliteklasse. Trainer Ben Matschke spricht über kreative Ideen, Geisterspiele, Kaderplanung – und seine Zukunft.

Herr Matschke, die Saison ist am Dienstag vorzeitig abgebrochen worden. Wie steht es aktuell um die Eulen Ludwigshafen?

In dieser Phase ist jede E-Mail entscheidend. Jeder Partner und Zuschauer, der darauf verzichtet, Geld zurück zu verlangen, ist wichtig. Es ist schön zu wissen, dass wir schon jetzt erste Bestellungen für Karten für die neue Saison haben. Das zeigt, dass die Eulen Ludwigshafen ein wichtiger Bestandteil in Ludwigshafen und Rheinland-Pfalz geworden sind. Wir haben jetzt wieder ein Ziel: Vorbereitung auf die neue Saison. Es tut gut, dass mit dem Saisonabbruch ein Schlussstrich gezogen wurde.

War es der richtige Schritt, die Saison abzubrechen? Gab es ernsthafte Alternativen?

Wir waren ein stückweit ein Getriebener der Politik. Jedes Konzept wird ein paar Tage später zerschossen, weil die Aktualität es überholt hat. Jetzt haben wir Planungssicherheit, was die neue Saison angeht. Es ist die richtige Entscheidung. Es gibt viel Kreativität, was die Alternativen angeht. Aber die Frage, die sich stellte, war, ob es Sinn ergibt, so viele Ressourcen zu binden, um noch sieben, acht Spiele zu spielen. Es war gut, dass offen diskutiert wurde. Es herrschte sehr viel Solidarität innerhalb der Clubvertreter. Ich glaube auch, dass die eine oder andere Idee, die jetzt diskutiert wurde, kommen wird.

Das wäre?

Das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber es gab gute Ansätze, die nun in den Arbeitsgruppen vertieft werden. Ein Beispiel wäre, in Turnierform zu spielen oder kreative Spielpläne.

Geht man davon aus, dass die neue Saison mit Zuschauern gestartet wird?

Auch da sind wir an die Abhängigkeit der gesetzlichen Bestimmungen geknüpft. In Schleswig-Holstein werden zum Teil schon Veranstaltungen mit 1000 Zuschauern genehmigt, wenn die Vorgaben erfüllt werden. Aber wir müssen auch Gedankenspiele haben, wie ein Saisonstart ohne Zuschauer aussehen wird.

Sie sprechen den Spielplan an: Die neue Bundesliga-Saison wird mit 20 Mannschaften stattfinden. War die Aufstockung sinnvoll, gerade auch im Hinblick auf die Belastung?

Wichtig ist, dass das Produkt Handball-Bundesliga weiter stark bleibt. Denn davon leben und profitieren alle Clubs. Zwei Mannschaften mehr, heißt auch zwei Heimspiele vor eventuell voller Halle mehr, was sicherlich in der aktuellen Situation von Vorteil wäre.

Heißt das, die Saison beginnt Anfang September?

Das ist sicherlich Lesen in der Glaskugel. Es gibt verschiedene Modelle, die dann in Abhängigkeit der gesetzlichen Bestimmungen greifen. Die neue Saison geht ja bis zum 30. Juni 2021. Sprich eine Runde könnte auch bis dahin gespielt werden.

Kann man als Trainer jetzt schon Trainingspläne erstellen, wenn man nicht weiß, wie und wann es weitergeht?

Ich habe in den letzten Wochen so viele Trainingspläne erstellt, die alle wieder verworfen wurden. Ich gehe davon aus, dass wir ab 1. Juli wieder in den Trainingsprozess einsteigen werden, sofern es die Rahmenbedingungen erlauben. Bis dahin gebe ich der Mannschaft Trainingsempfehlungen.

Bis dahin brauchen Sie ja auch eine Mannschaft. Sie wissen jetzt, dass die Eulen Ludwigshafen auch kommende Saison in der Bundesliga spielen werden. Wie weit sind Sie bei der Kaderplanung?

Der komplette Transfermarkt ist auf Eis gelegt. Wir haben aktuell zwölf Mann unter Vertrag. Oberste Priorität hat das wirtschaftliche Überleben des Clubs. Wenn wir wissen, welche und wie viele Partner uns treu bleiben, werden wir alles daran setzen, dass aus den zwölf Mann wieder ein Kader entsteht, der aus unserer Sicht konkurrenzfähig ist.

Christian Klimek kommt. Dann haben die Eulen vier Kreisläufer. Bleiben alle, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten?

Diese Frage stellt sich aktuell nicht. Wir sind mit allen Spielen seit Dezember in ganz offenen Gesprächen. Jetzt gilt es, mit den Partnern und Sponsoren zu sprechen.

Hat von den Spielern, deren Verträge auslaufen, also Jan Remmlinger, Azat Valiullin, Kai Dippe, Frederic Stüber und Gorazd Škof, jemand signalisiert, dass er gehen will?

Nein. Es ist aber noch keine Zeitnot.

Aber bei den Eulen ist man gewohnt, dass die Kaderplanung früh steht.

Ja, aber vorige Saison haben wir Dominik Mappes und Jannek Klein im Juni sehr spät verpflichtet, Škof und Malte Voigt sogar noch später. Wir sind aktuell mit zwölf Spielern schon sehr weit.

Trotzdem: Škof sagte bei seiner Verpflichtung, dass er nur diese Runde spielt. Also wissen Sie, dass Sie einen guten Torwart brauchen. Gibt es Gespräche mit Škof oder einem anderen Torwart?

Bei Škof erkennt man gut, dass er eine sehr professionelle Einstellung zu dem Sport hat. Er ist 43 Jahre alt, das heißt, er weiß nicht, wie es ihm in einem halben Jahr geht. Er kann mir nicht sagen, ob er mir in sieben, acht Monaten Spiele gewinnen kann. Erst einmal müssen wir die Reaktionen der Partner und Sponsoren abwarten, um überhaupt Gespräche mit potenziellen neuen oder bestehenden Spielern anzugehen. Sowohl Škof, als auch andere Spieler, deren Vertrag auslaufen, hätten nicht auf Gehalt verzichten müssen. Das zeigt doch, dass hier andere Werte zählen, die jeder zu schätzen weiß. Darauf bin ich stolz. Wir vermarkten uns nach außen als charakterlich einwandfreier Haufen. Das zeigt sich dann in so einem Fall. David Špiler und Matej Asanin, die nur kurz bei uns waren, schreiben, dass sie bei der Trikot-Aktion dabei sind. Dass sie über das hier Erlebte noch so eine Verbundenheit zu den Eulen haben, zeigt doch, dass es hier etwas Besonderes, etwas Authentisches, etwas Anderes ist.

Wird die kommende Saison schwieriger mit den 20 Mannschaften?

Es gibt vier Absteiger. Wir müssen wieder mindestens einen etablierten Verein hinter uns lassen, also ein starkes Balingen, ein starkes Lemgo, ein starkes Stuttgart, ein starkes Minden. Jede Saison ist für uns ein Ritt auf der Rasierklinge, dass wir sportlich wieder konkurrenzfähig sind. Demnach wird es schwer, ja. Aber das ist nichts neues für uns.

Ist man nach der vierten Saison in Folge in der Bundesliga nicht etabliert?

Wenn man es so sieht, dass wir die vierte Runde in der Bundesliga spielen, dann sind wir etabliert. Aber es ist keine Floskel, wenn ich sage, dass die Neuzugänge, die wir holen, immer einschlagen müssen. Es muss viel passen. Wir brauchen einen Torhüter, der wieder hält, wenig Verletzte. Sollte es Geisterspiele geben, müssen die Spieler mit dieser Situation klar kommen. Wir sind eine Mannschaft, die von der Atmosphäre, von Emotionen und der Nähe zum Publikum lebt. Es gibt Mannschaften, die wissen, es wird schwer, weil es laut ist, weil es anders ist. Wenn die Heimspielatmosphäre wegfallen sollte, dann ist das schon eine Hypothek.

Gibt es Sponsoren, die angekündigt haben, dass sie kommenden Saison nicht mehr die Eulen unterstützen werden?

Ich denke schon, dass die bestehenden Partner und die, die wir aufgebaut haben, unser Netzwerk als solches verstehen und zu schätzen wissen. Und uns hoffentlich weiter als Repräsentant von Ludwigshafen und von Rheinland-Pfalz unterstützen.

Ab Montag gilt in Baden-Württemberg Maskenpflicht. Sie wohnen ja in Baden-Württemberg. Welche Maske ziehen Sie dann zum Einkaufen an?

Wir haben jetzt auch unsere Eulen-Masken. Wenn die Eulen-Masken dann bis nächste Woche da sind, werde ich eine aus Überzeugung tragen.

Inwieweit machen Sie sich über Ihre Zukunft Gedanken. Wetzlar soll ja interessiert sein.

Meine Konzentration gilt voll den Eulen. Ich habe den Eulen mein Bekenntnis zu einer Zeit gegeben, wo ich andere Dinge hätte machen können. Gleichzeitig bin ich aber schon der Meinung, dass ein Trainer im Profisport oft nur eine Halbwertszeit hat. Ich möchte nicht derjenige sein, der auf einem langen Vertrag sitzt, nur weil es bequem ist. Seit fünf Jahren gebe ich auf sportlicher Ebene viel vor und habe Kommunikationsstrukturen geschaffen, die sicherlich beständig sein werden. Das ist mein Weg, von dem ich überzeugt bin. Gleichzeitig bin ich aber demütig und reflektiert genug und der Meinung, dass auch andere Wege, eventuell durch andere Personen zum Klassenerhalt führen können.

Sie sind aber das Gesicht der Eulen. Das wird ja auch vom Verein so vermarktet.

Ich persönlich sehe mich nicht als DAS Gesicht der Eulen. Die Eulen sind mehr als Ben Matschke. Ich arbeite jeden Tag dafür, dass wir solche Strukturen aufbauen, die unabhängig von einem Gesicht sind. In meiner ersten Saison war ich Coach für Alles. Jetzt haben wir ein tolles Team aufgebaut, dass im Umfeld der Mannschaft täglich sein Bestes gibt und mir viel abnimmt. Und das ist unabhängig von meiner Person. Mein Verbleib und mein Bekenntnis zu den Eulen war und ist an keine Liga gekoppelt. Wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwann Zeit wird, etwas Neues zu machen oder die Eulen sagen, dass es Zeit wird, das ein neuer Impuls dem Umfeld und der Mannschaft gut tun würde, dann will und werde ich die Entwicklung dieses großartigen Clubs nicht aufhalten. Da ist die gegenseitige Wertschätzung zu groß. Aber diese Frage stellt sich aktuell nicht, sondern wie schaffen wir es auch ein viertes Mal, in der Liga zu bleiben.

Interview: Marek Nepomucký und Sebastian Stollhof

Zur Person

Ben Matschke

Der Sport- und BWL-Lehrer an einem Gymnasium in Schwetzingen spielte von 2007 bis 2013 bei der TSG Friesenheim. Innerhalb von zehn Monaten riss sich der Mittelmann zweimal das Kreuzband. Das bedeutete das Karriereende. Matschke spielte zehn Jahre Handball auf Bundesliga-Niveau, unter anderem für Kornwestheim. Im Januar 2013 löste er beim TV Hochdorf Michael Pfeil als Trainer ab. Den TVH rettete Matschke im letzten Saisonspiel bei der SG Kronau-Östringen vor dem Abstieg. Die folgenden beiden Runden wurde der TVH jeweils Dritter. Seit 2015 ist der A-Lizenz-Trainer Coach bei der TSG Friesenheim. Den Zweitligisten führte er in seiner ersten Saison auf den vierten Platz, dann zum Aufstieg. Der 36-Jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohns.mne