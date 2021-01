Ihren Eindruck von der ersten kurzfristigen Silvesterbilanz am Neujahrstag haben die Stadtverwaltung und das Ordnungsamt am Montag bestätigt: Die Bevölkerung habe sich weitgehend an die Auflagen gehalten und sich bis auf wenige Ausnahmen sehr diszipliniert verhalten, lobte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Martin Graf, Leiter des Ordnungsamts, sprach nach einer ausführlicheren Analyse von einem erfolgreichen, ruhigen Silvesterabend. „An manchen Sommertagen haben wir mehr zu tun.“

19 Verstöße

Seinen Angaben zufolge waren neben der Polizei acht Kollegen des Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) in der Innenstadt unterwegs und ahndeten insgesamt 19 Verstöße: Ein Mal wurde das Verbot des Abbrennens von Feuerwerk missachtet, 14 Mal wurde die Ausgangssperre, vier Mal die Maskenpflicht ignoriert. Gegen die Sünder seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Die Polizei korrigierte ihre ursprünglichen Zahlen nach unten: Sie registrierte 59 Vergehen gegen die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr (nicht 71). In drei Fällen sei Feuerwerk abgebrannt worden. 34 Anrufe seien bei der KVD-Hotline eingegangen, denen jeweils nachgegangen worden sei, so Graf. Eine Frau musste der KVD in der Silvesternacht ins Krankenhaus bringen, weil sie zu viel getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr den Wert von 2,9 Promille. Die 52-Jährige war in Friesenheim mit einem Bekannten in Streit geraten. Die Polizei hatte den KVD informiert, damit er sich gemäß des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen um sie kümmert. Zunächst hatte die Frau nach einem Gespräch mit den KVD-Kollegen einer Fahrt mit dem Rettungswagen in die Klinik zugestimmt. Später änderte sie ihre Meinung und musste zum Fahrzeug getragen werden. Die Frau wurde stationär aufgenommen.