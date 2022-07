Die Jazz-, Blues-, Pop- und Sou-Sängerin Silke Hauck gastiert in einem Unplugged-Trio am Donnerstag, 7. Juli, von 12 bis 14 Uhr, beim Musikalischen Mittag auf dem Ludwigsplatz in der Ludwigshafener Innenstadt. Der Musikalische Mittag ist eine Veranstaltungsreihe des Marketing-Verein Ludwigshafen, und setzt auf einen „entspannt-loungigen Look unter dem Blätterdach mächtiger Baumriesen und umringt von Kunstwerken.“ Um das leibliche Wohl kümmert sich nach Angaben der Lukom der Catering- und Event-Service Merlin.