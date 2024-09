Zum ersten Mal wird die Silberne Konfirmation im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen zentral gefeiert. Alle, die vor 25 Jahren konfirmiert wurden, sind für Sonntag, 22. September, 11 Uhr, in das Gemeindezentrum Pfingstweide (Brüsseler Ring 59) eingeladen. „Mit einer zentralen Feier möchten wir das Gemeinschaftserlebnis stärken“, erklärt Dekan Paul Metzger die Neuerung. Die Silberne Konfirmation sieht er als einen guten Anlass, in der Mitte des Lebens – oft nach Familiengründung und stressigen Jahren im Job – wieder in Kontakt mit der Kirche zu treten. Die Teilnehmer erwartet ein moderner Gottesdienst mit Interaktion und Live-Musik. Er wird gestaltet von Dekan Metzger, Pfarrerin Frauke Fischer und Pfarrer Johannes Gerhardt. Anschließend stoßen alle auf das Jubiläum an. Der Kirchenbezirk bittet um Anmeldungen per E-Mail an dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de oder unter Telefon 0621 5205824. Kurzentschlossene sind am 22. September ebenfalls willkommen.