Zwei junge Österreicher gewinnen die „Silbernen Eulen von Friesenheim“. Von der Geschichte des Rennens wissen sie nichts. 70 Jahre nach der Premiere hat das einen Grund.

Ach ja, das Wetter. Immer ein Thema. Bei Open-Air-Bahnrennen sowieso. Ein Thema zwischen Hoffen und Bangen. Wetter-Apps werden von Veranstalter, Fahrerinnen und Fahrer sowie Zuschauern schon Tage davor bemüht. Bei Regen besteht Rutschgefahr auf der Betonpiste mit ihren überhöhten Kurven, das weiß jeder. Und schwupps war er da, der kleine Regenguss am Mittwochabend. Aber nur kurz standen die Eulen im Regen, die ganz alten, die „Silbernen Eulen“, und die ganz neuen aus Bronze. Dann schob sich die Abendsonne durch die Wolkendecke.

Der Renntag ging nahezu reibungslos über die Bühne, mit einem imposanten Feld von internationalen Stars aus über 20 Ländern: der Auftakt der Bahnentournee, bei der bis Pfingstmontag Rennen in Öschelbronn, Oberhausen, Darmstadt und Dudenhofen ausgetragen werden. Manche Besucher monierten, dass es kein Programmheft gab. „Wer ist denn überhaupt am Start?“, war zu hören. Nur wer sein Handy an einen großflächigen QR-Code hielt, erfuhr etwas zum Programmablauf und zur Teilnehmerliste. Aber es gab auch Verständnis: „Die Hälft’ schmeißt des Heft ja doch fort“, sagte einer.

Habitat für Insekten

Wieder anderen fiel der optisch unordentliche Zustand des Innenraums auf, Erdhügel und hohes Gras hinter den bunten Sonnen- und Regendecks im Fahrerlager machten stutzig. Benjamin Keller, seit vier Jahren Vorsitzender des RSC Ludwigshafen, ging da in die Offensive: „Wir wollen das Habitat für Insekten bewusst erhalten und lassen deshalb das Gras stehen “, sagte er. Und: „Die Erde ist der Aushub des erweiterten Rettungsweg zum Bahn-Innenraum. Wir wollen damit einen Pumptrack und einen KiddieCourt bauen“. Keller sagte, die Jugendarbeit im 180 Mitglieder zählenden Verein laufe gut: „Wir haben einen unglaublichen Zuwachs bei Fünf- bis Neunjährigen.“ Ach so: Pumptrack? Das ist eine künstlich angelegte Mountainbikestrecke.

Henric Hackmann vom Bahndradteam RLP im Sprintfinale. Foto: Ralf Moray

Zurück zum Renntag. In der Pfalz immer unter besonderer Beobachtung: die Sprinter-Gruppe von Frank Ziegler aus Otterbach, angeführt von Alessa-Catriona Pröpster (25), die 2017 aus dem Schwäbischen zum RSC Ludwigshafen (bis 2019) gekommen war und Henric Hackmann. Pröpster gewann das Keirin-Finale souverän, Hackmann (23) fand im Sprintfinale seinen Meister in Nicholas Paul (27) aus Trinidad und Tobago. Da trafen zwei WM-Vierte von 2025 aufeinander, ein Duell zum Zunge schnalzen, das auch von den Zuschauern mit großen Beifall quittiert wurde. Aber klar: Mit den „Eulen“ haben die Sprinter nichts zu tun. Frank Ziegler erläutert, dass die anstehenden Rennen aus dem Training herausgefahren werden. Erst die deutschen Meisterschaften im Juli seien wieder von Bedeutung.

Einst über 100 Kilometer

Sprinterinnen und Sprinter waren schon auf dem Heimweg, als das Traditionsrennen los ging, das 2015 vom Sportlichen Leiter Andreas Gensheimer wiederbelebt wurde. Angesetzt über 30 Kilometer beziehungsweise 90 Runden, aber nach zehn Runden gab’s erst mal ein kleine Unterbrechung. Heftiger Sturz, die Mannschaften aus Israel und Kasachstan mussten aufgeben. Und auch Scratch-Weltmeister Moritz Augenstein verließ das Oval. Bei seinem Partner Richard Leu lief’s nicht rund. „Das war so nicht geplant“, sagte Augenstein, „aber wir haben ja noch fünf Tage vor der Brust“.

Gerd Denzer (83), ehemaliger Vorsitzender des RC 1899 Friesenheim, kann sich an die allererste Austragung des Traditionsrennen bestens erinnern: „Es war ein Krimi damals, die Mannheimer Gebrüder Altig haben ihn gewonnen. Das Besondere war ja, dass das Rennen über 100 Kilometer ging und eines der größten Rennen in Deutschland war“.

Sieg für junges Duo

Denzer war damals 13 Jahre und kletterte zwischendurch auch mal auf einer der Zusatztribünen herum, die aufgestellt werden mussten. Tausende von Zuschauern wollten das neu geschaffene Rennen sehen, das Denzers Vater Willi zusammen mit der Vorstandsriege des RC 1899 und der Karnevalgesellschaft Eule – mit Hugo Knoch als Präsident und Hans Hirsch als Vorstand – aus der Taufe gehoben hatte.

Am Mittwoch verloren sich rund 250 Zuschauer auf der überdachten Tribüne. Friesenheimer Stammgäste allesamt, die sich zum Feierabend-Plausch trafen und auch – bei einer Rieslingschorle und einer hervorragender Currywurst – ein bisschen Rennen guckten. Aber zum Start des eigentlichen Hauptrennens um 21 Uhr waren nur noch halb so viele „Fans“ da. Leider. Der Verlauf: unspektakulär. Die Österreicher Maximilian Schmidbauer (24) und Heimo Fugger (18) siegten vor den Niederländern Segboer/Willemsen und den Schweizern Bögli/Tappeiner. Alle drei nahmen eine (optisch eher bescheidene) Eule mit nach Hause, die neue Bronze-Eule bleibt als Wanderpokal in Friesenheim und die Originaltrophäe von 1956, aus Guss und versilbert, findet ihren endgültigen Platz im so genannten Eulenhorst (im Friesenheimer Gemeindehaus), in einer Glasvitrine mit vielen anderen Pokalen.

Ende Juni geht es weiter

Ohne die Großherzigkeit des Siegers von 1966, Berthold Enger aus Ebringen, wäre die Trophäe nie nach Friesenheim zurückgekommen, stattdessen vielleicht auf einem Flohmarkt oder sonst wo gelandet, wer weiß das schon. Enger (81) hatte sie beim Aufräumen in seinem Haus „ausgemistet“. Aber im besten Sinne: Im September 2025 übergab er sie der Weltmeisterin von 1981, Ute Enzenauer (61). Die beiden stehen inzwischen in freundschaftlichen Kontakt. Noch am Mittwochabend schickte Eulen-Präsident Michael Stein dem am Auge operierten Enger einen Dankesgruß per WhatsApp nach Südbaden. Ein Dankeschön für die zurückgeflogenen Eulen.

Das nächste Rennen, die Sechs-Tage-Nacht in Friesenheim, ist auf den 24. Juni terminiert. Wetterapps liefern etwa vier Tage vorher zuverlässige Voraussagen…