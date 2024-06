Mit 25 Jahren ist Silas Walz vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) das jüngste Mitglied des neuen Stadtrats, der sich am 8. Juli konstituiert. Steffen Gierescher hat mit ihm über die Frau an der Spitze seiner Partei, die Zugewinne der AfD und das Kernproblem der Linken gesprochen. Außerdem erklärt der Diplom-Rechtspfleger, was LU und Mannheim voneinander lernen können. Das komplette Interview finden Sie hier.