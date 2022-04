Unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ steht in diesem Jahr die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum 1. Mai auf dem Marktplatz in Mannheim. Hauptredner dort ist Ralf Sikorski, stellvertretender Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).

Die Kundgebung auf dem Marktplatz steht unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“. „In Zeiten tiefgreifender Veränderungen stehen die Gewerkschaften für ein solidarisches Miteinander. Gemeinsam gehen wir in diesem Jahr wieder auf die Straßen und Marktplätze und setzen am Tag der Arbeit ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedvolle Zukunft. Denn wir wissen: Solidarität braucht Nähe“, heißt es im Aufruf des DGB.

In Mannheim startet der Demonstrationszug um 10 Uhr vom Gewerkschaftshaus. Danach geht es über den Friedrichsring und die Planken in Richtung Marktplatz. Die anschließende Kundgebung wird durch den DGB-Kreisvorsitzenden Ralf Heller eröffnet. Hauptredner Sikorski wird für zirka 11 Uhr erwartet. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause sind in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Infostände auf dem Marktplatz. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist laut Veranstalter gesorgt. Bereits um 9 Uhr findet ein Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Sebastian am Marktplatz statt.