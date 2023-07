Gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen meldete eine Frau aus Basel telefonisch bei der Polizei in Mannheim den Diebstahl ihrer Umhängetasche. Die 33-Jährige war wenige Stunden zuvor mit dem Zug über Mannheim gefahren und eingeschlafen, was der Dieb ausnutzte. Neben anderen Wertgegenständen hatten sich In-Ear-Kopfhörer in der Tasche befunden, die die Polizei in Mannheim-Tattersall orten konnte. Ein Streifenwagen folgte den Signalen, die aus einer Straßenbahn der Linie 1 kamen. An der Haltestelle „Luzenberg“ konnte dann ein 24-Jähriger, der mit der auffälligen, orangenen Umhängetasche der Frau unterwegs war, vorläufig festgenommen werden.