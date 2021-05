Um die Arbeit von Pflegepersonal und ihre Rolle im Gesundheitssystem zu würdigen, erstrahlt diese Woche der Kamin des Müllheizkraftwerks in den blau-grünen Farben des Ludwigshafener Klinikums. „Dies ist ein Zeichen der Dankbarkeit und der Wertschätzung an das Pflegepersonal. Ihr Einsatz gerade in der Corona-Pandemie war nicht selbstverständlich und verdient den größten Respekt. Herzlichen Dank für den über alle Maßen gehenden Einsatz!“, teilt die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) zu der Aktion mit. Petronela Kron (Prokuristin und kaufmännische Leiterin GML), Yvonne Muffert (Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum Ludwigshafen) und Alexandra Gräfin von Rex (Pflegedirektorin des Klinikums) haben am Montagabend die Beleuchtung gemeinsam angeschaltet. Im Klinikum Ludwigshafen wurden seit Ausbruch der Pandemie rund 900 Covid-Patienten vom Pflegepersonal betreut. Anlass für die Beleuchtungsaktion ist der Internationale Tag der Pflege am 12. Mai, der an den Geburtstag der Britin Florence Nightingale 1820 erinnert, die als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege gilt.