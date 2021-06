Ludwigshafen hat gewählt. Mehr als 770 Stimmen wurden für die 27 eingereichten Bilder beim Fotowettbewerb „Made in LU“ der Malteser in Kooperation mit der Abteilung Integration der Stadt eingereicht. Die 15 Fotos mit den meisten Stimmen sind nun in einer virtuellen Ausstellung zu sehen (www.malteser-ludwigshafen.de). Vom 13. August bis 10. September werden die Fotos auch öffentlich in einem Schaufenster in der Bismarckstraße 55 ausgestellt. Eines der Bilder hat Michael Smith gemacht, der beim Morgenspaziergang mit dem Hund auf der Parkinsel das besondere Licht an der Pegeluhr eingefangen hat. „Für mich ist die Parkinsel der schönste Ort in Ludwigshafen“, sagt er.