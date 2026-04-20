„Der große Endhirsch“ war wieder da. Ein spannendes Kurzfilmwochenende, bei dem die Gesamtsieger des regelmäßigen Wettbewerbs „Zum Goldenen Hirsch“ gekürt wurden.

Unter dem eigentümlichen Namen „Zum Goldenen Hirsch“ werden über das Jahr, abwechselnd im Mannheimer Cinema Quadrat und im Heidelberger Karlstorkino, neueste Kurzspielfilme, kurze Dokus oder animierte Clips aus dem Rhein-Neckar-Raum präsentiert. „Gezeigt wird alles, was gut und originell ist und Bezug zur Region hat“, versprechen die Veranstalter, die das bereits 2007 gestartete Festival am Laufen halten. In direkter Konkurrenz laufen immer mehrere Filme an einem Abend, von denen das Publikum jeweils einen zum Sieger, dem besten Film der Veranstaltung, kürt. Alle Gewinnerfilme qualifizieren sich damit zugleich für den „Großen Endhirsch“, bei dem sie noch einmal gegeneinander antreten und schließlich der Gesamtsieger ermittelt wird.

Drei Tage lang lenkte der „Endhirsch“ nun den Blick auf das Kurzfilmschaffen in der Region und zog damit die Bilanz der Saison 2024 bis 2026. Das Heidelberger Karlstorkino am Marlene-Dietrich-Platz reichte für die Anzahl der Besucher nicht aus, so dass man auch den größeren, praktischerweise direkt benachbarten Karlstorbahnhof bespielte. Besonders der Hauptwettbewerb zog rund 300 Zuschauer an, weitere gut besuchte Vorstellungen und Workshops fanden im Karlstorkino und in der näheren Umgebung statt.

Ludwigshafener Maler in der Jury

Beim „Endhirsch“ hat neben dem Publikum auch eine fünfköpfige, namentlich „gnadenlose“ Fachjury das Sagen, in der diesmal unter anderem der in Ludwigshafen ansässige kirgisische Maler, Bühnenbildner und Filmer Talantbek Chekirov sowie der Karlsruher Regisseur und Kurator Ralf Eger saßen. Sie vergab ihren Hauptpreis, den mit 333,33 Euro dotierten „Großen Endhirsch“ an den Dresdner Ferdinand Ehrhardt. Stellvertretend für den 26-Jährigen nahm seine Mannheimer Produzentin Saskia Stirn die Trophäe für ihren knapp viertelstündigen Puppentrickfilm „Detlev“ entgegen, den sie gemeinsam an der Filmakademie Baden-Württemberg realisierten. Surreal, einschließlich einer Himmelfahrt, mit Anklängen an Aki Kaurismäki und David Lynch, erzählt der auch andernorts mehrfach ausgezeichnete Film von einem fröstelnden Müllwagenfahrer, der sich einen heißen Toast Hawaii ins Gesicht klatscht und noch mehr Wärme im Mikrowellenherd findet.

Der zweite, wie später ebenso der Publikumspreis gingen an Filme, die erst am Vorabend in einem sogenannten „Lucky Loser Wettbewerb“ nachnominiert worden waren. Ganz transparent ist das Verfahren an dieser Stelle nicht, aber gewonnen hat „Traum“ von der Mannheimerin Patricia Baust.

Einen „Röhrender Endhirsch“, vergleichbar mit einem dritten Preis, ging an die beeindruckende Naturdoku „Ein Pfälzer im Wilden Westen Europas“, den mit 30 Minuten längsten Beitrag des kompletten Kurzfilmwochenendes. Gedreht im Alleingang von Rolf Kreutz aus Herxheim bei Landau, schildert das annähernd professionell erscheinende Werk die Reise eines Tierliebhabers, der sich in der spanischen Extremadura von Zufallsbegegnungen mit Vögeln, Reptilien oder Insekten leiten lässt. „Ich war 23 Tage da, ich habe auch 23 Filme gemacht“, errechnete der 70-Jährige als ergiebiges Resultat seiner Reise durch Spanien. Ausschnitte aus dem Gewinnerfilm sind neben über 700 weiteren Beiträgen auf seinem reich bestückten und entdeckenswerten YouTube-Kanal@VideoNatur abzurufen.

Publikumspreis für Doku über Auffangstation

Nicht in die gleiche, aber eine vergleichbare Richtung zielt die Dokumentation „Der Letzte seiner Art“, die den Publikumspreis des Festivals erhielt. Mehr ein Appell als eine Naturdoku sowie die Würdigung einer so eindrucksvollen wie dankenswerten Lebensleistung ist der Film des Sandhauseners Julius Kröger. Er lässt in erster Linie den Walldorfer Ulrich Schmidt zu Wort kommen, der in seiner privaten Wildtierauffangstation im Laufe von Jahrzehnten vor allem zigtausenden Vögeln das Leben retten konnte. „Ich bin ja nun am Ende, sowohl gesundheitlich als auch altersmäßig“, erklärt Schmidt im Film, der auch als Werbung oder Plädoyer dafür zu verstehen ist, dass sich eine Nachfolge für den verdienten Tierretter finden lässt und eine beständige und ausreichende Finanzierung der Einrichtung, die sonst nicht weiter bestehen könnte. „Es muss in die öffentliche Hand“, zeigte sich der 77-jährige Walldorfer, der den Film selbst in den Karlstorbahnhof begleitete, überzeugt. Zu sehen ist „Der Letzte seiner Art“ auf dem YouTube-Kanal @juliuskroegerfilm.