Die Ringer des VfK Schifferstadt haben in der Zweiten Bundesliga in ihrem vierten Kampf ihre zweite Niederlage einstecken müssen. Der VfK Schifferstadt II bleibt in der Rheinland-Pfalz-Liga dagegen in dieser Saison ohne Niederlage.

Gegen die Mannschaft der Stunde in der Zweiten Liga, den KSV Rimbach, kassierte der VfK am Samstagabend eine 13:18-Niederlage. In den zehn Kämpfen konnten nur Emre Sahin (4:0 Punkte), Adrian Barnowski