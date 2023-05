Die Siedlergemeinschaft BASF-Notwende in Oggersheim bietet bei ihrer Siedlerkerwe anderen Vereinen die Möglichkeit, sich dort beim Kindernachmittag der Öffentlichkeit vorzustellen. Der Grund der Aktion: die zurückgehenden Mitgliederzahlen bei vielen Vereinen. Gerade im Neubaugebiet Melm wüssten etliche Bewohner nicht, welche Vereinsvielfalt es in Oggersheim gibt, mutmaßen die Siedler. Deshalb wollen sie jedem interessierten Verein aus Oggersheim die Möglichkeit geben, sich beim Kindernachmittag der Siedlerkerwe am Sonntag, 16. Juli, 14 bis 17 Uhr, zu präsentieren und Eigenwerbung zu betreiben. Vereine, die Interesse haben mitzumachen, können sich bis 9. Juni per E-Mail an matthias.meier@sg-notwende.de wenden und mitteilen, welche Art von Aktion sie an dem Nachmittag planen.