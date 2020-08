Weil in der Gartenstadt so viele Straßenbäume gefällt werden mussten und die Stadt zu wenig Geld für Nachpflanzungen hat, springt nun die Siedlergemeinschaft Niederfeld ein. Vorsitzender Josef Waldmann stellte dem Ortsbeirat am Freitagnachmittag die Idee während der Einwohnerfragestunde vor: Es sollen 50 Bäume gepflanzt werden. Pro Baum rechne man mit 250 Euro. „Aber alle Spenden sind willkommen“, so Waldmann. Gedacht seien die Bäume etwa als Erinnerungen an Hochzeiten oder Geburten. Bürger könnten zudem Baumpatenschaften übernehmen. Der Ortsbeirat war von der Aktion begeistert und sicherte seine Unterstützung zu. Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) meinte: „Ich hoffe, dass es sogar mehr als 50 Bäume werden.“ Ulrich Sommer (CDU) schlug vor, dass der Ortsbeirat zusammenlegt und so der erste Baum noch in diesem Jahr gepflanzt werden kann. „Pro Kopf wären das 15,63 Euro“, so Sommer.